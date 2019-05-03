Сьогодні в Україні до 24 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. По Україні у п'ятницю, 3 травня, очікуються дощі, повітря вдень прогріється місцями до 24 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"3 травня вночі без опадів, лише в Карпатах невеликий дощ, вдень в Україні, крім південних, Харківської та Дніпропетровської областей, невеликий, у західних областях помірний дощ, подекуди гроза", - вказали синоптики.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 16-21°, у південних областях до 24°.
У Києві 3 травня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 18-20°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на травень.