Сегодня в Украине до 24 градусов тепла

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 70669 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 98512 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102607 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104395 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127890 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112771 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138552 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144774 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130208 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130282 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Сегодня в Украине до 24 градусов тепла

Сегодня в Украине до 24 градусов тепла

Киев  •  УНН

 • 9234 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. По Украине в пятницу, 3 мая, ожидаются дожди, воздух днем прогреется местами до 24 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"3 мая ночью без осадков, лишь в Карпатах небольшой дождь, днем в Украине, кроме южных, Харьковской и Днепропетровской областей, небольшой, в западных областях умеренный дождь, местами гроза", - указали синоптики.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 16-21°, в южных областях до 24°.

В Киеве 3 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 18-20°.

Напомним, синоптики дали прогноз на май.

Украинские Национальные Новости

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