Сегодня в Украине до 24 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По Украине в пятницу, 3 мая, ожидаются дожди, воздух днем прогреется местами до 24 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"3 мая ночью без осадков, лишь в Карпатах небольшой дождь, днем в Украине, кроме южных, Харьковской и Днепропетровской областей, небольшой, в западных областях умеренный дождь, местами гроза", - указали синоптики.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 16-21°, в южных областях до 24°.
В Киеве 3 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 18-20°.
Напомним, синоптики дали прогноз на май.