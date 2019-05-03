Сегодня в Украине до 24 градусов тепла

"3 мая ночью без осадков, лишь в Карпатах небольшой дождь, днем в Украине, кроме южных, Харьковской и Днепропетровской областей, небольшой, в западных областях умеренный дождь, местами гроза", - указали синоптики.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 16-21°, в южных областях до 24°.

В Киеве 3 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 18-20°.

Напомним, синоптики дали прогноз на май.