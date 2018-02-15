Українці зможуть обирати автобусного перевізника
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Українці зможуть обирати перевізника на міжобласних сполученнях завдяки тому, що ринок стане конкурентним. Про це повідомив під час брифінгу директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктор Сасін, передає кореспондент УНН.
“В Україні існує кілька видів автобусних перевезень — міські, приміські, міжміські, внутрішні обласні та міжобласні. На міжобласному сполученні з’явиться вільна конкуренція, завдяки впровадженню заявочного принципу отримання дозволів на автобусні маршрути. Це означає, що на маршруті зможе працювати кілька перевізників. Наприклад, є якщо на маршрут Київ — Одеса подається два перевізника, то два перевізника і їздитимуть. Це дасть право вибору для пасажира і адекватну ціну”, - розповів він.
Як уточнив Сасін, для усіх інших перевезень міністерство посилило умови конкурсного відбору, помінявши “бальну систему” відповідності.
“Раніше перевізник отримував бали за кількість працюючих у нього працівників і кількість машин. Тепер же основними критеріями стане екологічність, якість і доступність для осіб з обмеженими можливостями. Зарахування балів за такими критеріями дасть стимул перевізнику оновлювати свій рухомий склад”, - зазначив він.
Начальник профільного департаменту Мінінфраструктури додав, що в зміненому конкурсному відборі також передбачені бали за низькополі автобуси, що має стимулювати перевізників замінювати маршрутки на якісні автобуси.
Нагадаємо, ринок регулярних автобусних перевезень буде лібералізовано, завдяки чому безпека і якість перевезень покращиться.