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Українці зможуть обирати автобусного перевізника

Українці зможуть обирати автобусного перевізника

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Українці зможуть обирати перевізника на міжобласних сполученнях завдяки тому, що ринок стане конкурентним. Про це повідомив під час брифінгу директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень Мінінфраструктури Віктор Сасін, передає кореспондент УНН.

“В Україні існує кілька видів автобусних перевезень — міські, приміські, міжміські, внутрішні обласні та міжобласні. На міжобласному сполученні з’явиться вільна конкуренція, завдяки впровадженню заявочного принципу отримання дозволів на автобусні маршрути. Це означає, що на маршруті зможе працювати кілька перевізників. Наприклад, є якщо на маршрут Київ — Одеса подається два перевізника, то два перевізника і їздитимуть. Це дасть право вибору для пасажира і адекватну ціну”, - розповів він.

Як уточнив Сасін, для усіх інших перевезень міністерство посилило умови конкурсного відбору, помінявши “бальну систему” відповідності.

“Раніше перевізник отримував бали за кількість працюючих у нього працівників і кількість машин. Тепер же основними критеріями стане екологічність, якість і доступність для осіб з обмеженими можливостями. Зарахування балів за такими критеріями дасть стимул перевізнику оновлювати свій рухомий склад”, - зазначив він.

Начальник профільного департаменту Мінінфраструктури додав, що в зміненому конкурсному відборі також передбачені бали за низькополі автобуси, що має стимулювати перевізників замінювати маршрутки на якісні автобуси.

Нагадаємо, ринок регулярних автобусних перевезень буде лібералізовано, завдяки чому безпека і якість перевезень покращиться.

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