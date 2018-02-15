Украинцы смогут выбирать автобусного перевозчика
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украинцы смогут выбирать перевозчика на межобластных сообщениях благодаря тому, что рынок станет конкурентным. Об этом сообщил во время брифинга директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин, передает корреспондент УНН.
“В Украине существует несколько видов автобусных перевозок — городские, пригородные, межгородские, внутренние областные и межобластные. На межобластном сообщении появится свободная конкуренция, благодаря внедрению заявочного принципа получения разрешений на автобусные маршруты. Это значит, что на маршруте сможет работать несколько перевозчиков. К примеру, есть если на маршрут Киев — Одесса подается два перевозчика, то два перевозчика и будут ездить. Это даст право выбора для пассажира и адекватную цену”, — рассказал он.
Как уточнил Сасин, для всех остальных перевозок министерство ужесточило условия конкурсного отбора, поменяв “бальную систему” соответствия.
“Раньше перевозчик получал балы за количество работающих у него сотрудников и количество машин. Теперь же основными критериями станет экологичность, качество и доступность для лиц с ограниченными возможностями. Зачисление балов по таким критериям даст стимул перевозчику обновлять свой подвижной состав”, — отметил он.
Начальник профильного департамента Мининфраструктуры добавил, что в измененном конкурсном отборе также предусмотрены балы за низкопольные автобусы, что должно стимулировать перевозчиков заменять маршрутки на качественные автобусы.
Напомним, рынок регулярных автобусных перевозок будет либерализован, благодаря чему безопасность и качество перевозок улучшится.