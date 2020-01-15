Українці зможуть користуватися Інтернетом навіть під час польоту в літаку – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Під час засідання Кабінету міністрів у середу було прийняте рішення щодо розширення діапазону для мобільного зв’язку. Про відповідне рішення уряду повідомив у Telegram-каналі Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
“Українці зможуть користуватися Інтернетом навіть під час польоту в літаку. Крім того, розширення діапазону для мобільного зв’язку — це важливий крок до появи якісного інтернету в маленьких селах та віддалених регіонах”, — написав прем’єр.
З його слів, також сьогодні було ухвалене антикорупційне рішення в цьому напрямку.
“Віднині частоти, призначені для 5G, будуть розподілятися між операторами виключно через відкриті тендери”, — додав Гончарук.
Як повідомляв УНН, в Україні тривають роботи щодо вивільнення смуг радіочастот 700 МГц, визначених країнами Євросоюзу пріоритетними для впровадження мереж рухомого зв’язку п’ятого покоління (5G).