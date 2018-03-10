Українці здобули "срібло" на етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Українська команда здобула "срібло" у змішаній естафеті 7 етапу Кубка світу з біатлону в Контіолахті, передає УНН.
"Срібло їде в Україну!!! Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима, Дмитро Підручний - срібні призери 7 етапу Кубка світу з біатлону у змішаній естафеті!" - йдеться у повідомленні НОК на офіційній сторінці у Facebook.
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Як повідомляв УНН, на Міжнародних змаганнях з плавання Михайло Романчук переміг на дистанції 400 м вільним стилем.