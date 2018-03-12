Українці здобули чотири медалі Гран-Прі дзюдо в Марокко

У категорії понад 78 кілограмів свою другу міжнародну нагороду в цьому сезоні здобула наша Єлизавета Каланіна. В Агадірі в суперницях співвітчизниць не було. Спочатку Каланіна взяла гору над місцевою дзюдоїсткою Юсрою Аурз, серед міжнародних досягнень якої поки що віце-чемпіонство Африки серед кадетів 2016 року. Потім українка завершила на свою користь поєдинок проти Іванни Сутало із Хорватії, переможниці молодіжної європейської першості-2016 (до 23 років). А в фіналі українка зустрілася із словенкою Анамарі Веленшек, в активі якої є багато медалей, у тому числі “срібло” чемпіонату світу-2015 і “бронза” Європейських ігор. Основний час сутички переможця не виявив. А в “голден скор” судді оголосили українку переможницею, тому що суперниця була покарана за менш активну боротьбу.

У вазі до 78 кілограмів Анастасія Турчин в першій сутичці виграла у француженки Ванеси Дюро. Потім за вихід до фіналу була завдана поразка Ярден Майерсон із Ізраїлю. У поєдинку за “золото” українці протистояла німкеня Майке Зієх. Зустріч знову ж таки перейшла у “голден скор”, де українка програла за зауваженнями і отримала в результаті “срібло”.

Щодо чоловіків, то із шести наших спортсменів в Агадірі троє брали участь у поєдинках за медаль, щоправда, “бронзову”. Кеджау Ньябалі із Києва у вазі до 90 кілограмів на початку турнірного шляху здолав португальця Тьяго Родрігеса. Однак нашого спортсмена зупинив наступний опонент — Хусейн Халмурзаєв, володар європейської “бронзи” 2017-го й “срібла” Всесвітньої Універсіади-2015. На “втішній дорозі” Кеджау здолав британця Фрейзера Чемберлена. У боротьбі за медаль нашому дзюдоїсту довелося сперечатися із чинним чемпіоном світу — Неманьйом Майдовим із Сербії. Жодному з суперників не вдалося провести результативні дії, і справа дійшла до “голден скор”. Проте і тут прийомів не було, але серб перебрав ліміт зауважень, і Ньябалі став призером.

Одесит Олександр Гордієнко у категорії понад 100 кілограмів також виборов “бронзу”.

Додамо, що Інші українці програли вже в перших своїх поєдинках. Георгій Зантарая боровся із Адріаном Гомбочем із Словенії, якого переміг у фіналі чемпіонату Європи-2017. Але в Марокко балканець узяв реванш, у результаті вигравши Гран-прі в Агадірі в категорії до 66 кг.