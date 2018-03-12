Украинцы завоевали четыре медали Гран-При дзюдо в Марокко

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 49795 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60683 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 63959 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103709 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 95847 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103909 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110920 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117015 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122596 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134052 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

10 марта, 12:27 • 61686 просмотра
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

10 марта, 15:11 • 33111 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 46543 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 75567 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

16:21 • 25506 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 75567 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 103712 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 118172 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 185602 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 218995 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 46543 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 100645 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102440 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108585 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196222 просмотра
Актуальное
Украинцы завоевали четыре медали Гран-При дзюдо в Марокко

Украинцы завоевали четыре медали Гран-При дзюдо в Марокко

Киев  •  УНН

 • 7643 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В марокканском городе Агадира прошло Гран-При по дзюдо в рамках которого удачно выступили спортсмены из Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

В категории свыше 78 килограммов свою вторую международную награду в этом сезоне получила наша Елизавета Каланина. В Агадире в соперницах соотечественниц не было. Сначала Каланина взяла верх над местной дзюдоисткой Юсрою Аурз, среди международных достижений которой пока вице-чемпионство Африки среди кадетов 2016 года. Затем украинка завершила в свою пользу поединок против Иванны Сутало из Хорватии, победительницы молодежного европейского первенства-2016 (до 23 лет). А в финале украинка встретилась с словенкой Анамари Веленшек, в активе которого есть много медалей, в том числе “серебро” чемпионата мира-2015 и “бронза” Европейских игр. Основное время схватки победителя не выявило. А в “Голден скор” судьи объявили украинку победительницей, потому что соперница была наказана за менее активную борьбу.

В весе до 78 килограммов Анастасия Турчин в первой схватке выиграла у француженки Ванессы Дюро. Затем за выход в финал был нанесен поражение Ярден Майерсон с Израиля. В поединке за “золото” украинке противостояла немка Майке Зиех. Встреча опять же перешла в “Голден скор”, где украинка проиграла по замечаниям и получила в результате “серебро”.

Касательно мужчин, то с шести наших спортсменов в Агадире трое участвовали в поединках за медаль, правда, “бронзовую”. Кеджау Ньябали из Киева в весе до 90 килограммов в начале турнирного пути одолел португальца Тьяго Родригеса. Однако нашего спортсмена остановил следующий оппонент — Хусейн Халмурзаев, обладатель европейской “бронзы” 2017 года и “серебра” Всемирной Универсиады-2015. На “утешительной дороге” Кеджау одолел британца Фрейзера Чемберлена. В борьбе за медаль нашем дзюдоисту пришлось спорить с действующим чемпионом мира — Неманьйом Майдовим из Сербии. Ни одному из соперников не удалось провести результативные действия, и дело дошло до “Голден скор”. Однако и здесь приемов не было, но серб взял лимит замечаний, и Ньябали стал призером.

Одессит Александр Гордиенко в категории свыше 100 килограммов также завоевал “бронзу”.

Добавим, что Остальные украинцы проиграли уже в первых своих поединках. Георгий Зантарая боролся с Адрианом Гомбочем из Словении, который победил в финале чемпионата Европы-2017. Но в Марокко балканец взял реванш, в результате выиграв Гран-при в Агадире в категории до 66 кг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы