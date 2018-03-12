Украинцы завоевали четыре медали Гран-При дзюдо в Марокко

В категории свыше 78 килограммов свою вторую международную награду в этом сезоне получила наша Елизавета Каланина. В Агадире в соперницах соотечественниц не было. Сначала Каланина взяла верх над местной дзюдоисткой Юсрою Аурз, среди международных достижений которой пока вице-чемпионство Африки среди кадетов 2016 года. Затем украинка завершила в свою пользу поединок против Иванны Сутало из Хорватии, победительницы молодежного европейского первенства-2016 (до 23 лет). А в финале украинка встретилась с словенкой Анамари Веленшек, в активе которого есть много медалей, в том числе “серебро” чемпионата мира-2015 и “бронза” Европейских игр. Основное время схватки победителя не выявило. А в “Голден скор” судьи объявили украинку победительницей, потому что соперница была наказана за менее активную борьбу.

В весе до 78 килограммов Анастасия Турчин в первой схватке выиграла у француженки Ванессы Дюро. Затем за выход в финал был нанесен поражение Ярден Майерсон с Израиля. В поединке за “золото” украинке противостояла немка Майке Зиех. Встреча опять же перешла в “Голден скор”, где украинка проиграла по замечаниям и получила в результате “серебро”.

Касательно мужчин, то с шести наших спортсменов в Агадире трое участвовали в поединках за медаль, правда, “бронзовую”. Кеджау Ньябали из Киева в весе до 90 килограммов в начале турнирного пути одолел португальца Тьяго Родригеса. Однако нашего спортсмена остановил следующий оппонент — Хусейн Халмурзаев, обладатель европейской “бронзы” 2017 года и “серебра” Всемирной Универсиады-2015. На “утешительной дороге” Кеджау одолел британца Фрейзера Чемберлена. В борьбе за медаль нашем дзюдоисту пришлось спорить с действующим чемпионом мира — Неманьйом Майдовим из Сербии. Ни одному из соперников не удалось провести результативные действия, и дело дошло до “Голден скор”. Однако и здесь приемов не было, но серб взял лимит замечаний, и Ньябали стал призером.

Одессит Александр Гордиенко в категории свыше 100 килограммов также завоевал “бронзу”.

Добавим, что Остальные украинцы проиграли уже в первых своих поединках. Георгий Зантарая боролся с Адрианом Гомбочем из Словении, который победил в финале чемпионата Европы-2017. Но в Марокко балканец взял реванш, в результате выиграв Гран-при в Агадире в категории до 66 кг.