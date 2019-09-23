Українці завоювали вісім нагород на ЧЄ з паралімпійського настільного тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда України з настільного тенісу завершила виступи на чемпіонаті Європи, що проходив у місті Хельсингборг (Швеція), передає УНН з посиланням на НКСІУ.
До п'яти медалей в індивідуальному заліку (1 "золота", 2 "срібні" та 2 "бронзові") паралімпійці України додали ще 2 "золоті" та 1 бронзову командну медаль.
Таким чином, у загальному підсумку, результат національної команди на чемпіонаті Європи - 8 нагород, серед яких - 3 "золоті", 2 "срібні" та 3 бронзові медалей.
Відзначимо, що "золото" у командних змаганнях здобув Іван Май з Дідухом Віктором (8 клас).
Зауважимо, що в рамках змагань континентального масштабу взяли участь 311 спортсменів з 32 країн, команда України була представлена 13 спортсменами.