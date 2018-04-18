Українці завоювали 36 медалей на Кубку світу з підводного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Днями у Лейпцигу (Німеччина) 450 учасників з 20 країн завершили змагання за нагороди третього етапу Кубка світу з підводного спорту (плавання в ластах). Про це інформує Мінмолодьспорту України, передає УНН.
За підсумками змагань спортсмени української команди здобули 36 нагород — по 12 медалей різного ґатунку. Такий успіх дозволив “синьо-жовтій” збірній очолити командний медальний рейтинг.
Найуспішнішим етап в Німеччині став для Олександра Одинокова, який здобув три особистих “золота” на дистанції 200 м, 400 м та 800 м вільним стилем, а також разом з Дмитром Гапоненком, Денисом Лєвіним та Євгеном Степанчуком здобув перемогу в естафеті 4×100.
Першою в естафеті 4×100 фінішувала й дівоча команда, до складу якої увійшли Єлизавета Вакарева, Валентина Рєзнік, Вікторія Уварова та Вірсавія Березна. Окрім того, кожна з спортсменка має в активі й кілька особистих нагород.
Підтвердила лідерські позиції українців й юніорська четвірка. Влас Токунов, Олексій Захаров, Володимир Сущенко та Дмитро Серебряков обійшли суперників в естафеті 4×100.
Нагадаємо, що уродженка України встановлювала два світові рекорди з підводного спорту.