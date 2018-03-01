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Українці задекларували майже 212 млн грн іноземних доходів

Українці задекларували майже 212 млн грн іноземних доходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. За оперативними даними, з початку 2018 року українці задекларували 211 млн 842,7 тисяч гривень іноземних доходів. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Державній фіскальній службі України.

“За оперативними даними, з початку 2018 року громадяни задекларували доходи, отримані з джерел за межами України, у сумі 211 млн 842,7 тис. гривень”, — сказано у повідомленні.

Як уточнили у фіскальній службі, податкова декларація на доходи фізичних осіб подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Податкового кодексу. Кінцевий термін подання громадянами податкової декларації за звітний 2017 рік — 2 травня 2018 року.

Довідка УНН. Обов’язок подання податкової декларації про майновий стан і доходи виникає у платника податку у випадках, передбачених Податковим кодексом України, п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 якого визначено, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію.

Нагадаємо, у Києві декларації про майновий стан та доходи подали 35 мільйонерів.

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