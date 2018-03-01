Украинцы задекларировали почти 212 млн грн иностранных доходов

“По оперативным данным, с начала 2018 года граждане задекларировали доходы, полученные из источников за пределами Украины, в сумме 211 млн 842,7 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.

Как уточнили в фискальной службе, налоговая декларация на доходы физических лиц подается за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году, до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разделом IV Налогового Кодекса. Конечный срок подачи гражданами налоговой декларации за отчетный 2017 год — 2 мая 2018 года.

Справка УНН. Обязанность подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах возникает у налогоплательщика в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 которого определено, если источник выплат любых налогооблагаемых доходов является иностранным, сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика — получателя, который обязан подать годовую налоговую декларацию.

Напомним, в Киеве декларации об имущественном состоянии и доходах подали 35 миллионеров.