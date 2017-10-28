Українці встановили рекорд світу з парашутного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У місті Елой (штат Арізона, США) встановлено новий рекорд світу з парашутного спорту в класі "Великі формації з перебудовою". Про це інформує ММСУ, передає УНН.
219 спортсменів-парашутистів побудували у вільному падінні задану фігуру та перебудували її у наступну. Стрибок виконувався з висоти 5500 метрів з 10 літаків. На борту літаків кожен спортсмен був забезпечений киснем.
Примітно, що у встановленні рекорду світу прийняло участь 14 українських парашутистів.
Зауважимо, що сучасний парашутний спорт включає в себе такі дії пов'язані з точним пілотуванням купола, як точність приземлення та свуп, так і різні артистичні види спорту, на зразок фрістайлу, перестроювання у вільному падінні, як групова акробатика і фріфлай.