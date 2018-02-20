Українці у січні отримували на 23,5% менші субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У січні 2018 року українці отримували на 23,5% менші субсидії, порівняно із січнем 2017 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
“Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 23,5% і становив 1164,4 грн”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у січні 2018 року субсидії призначено 175,8 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2017 року кількість таких домогосподарств зменшилась у 3,4 рази.
Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні 2018 року становила 204,7 млн грн, у відповідному періоді 2017 року цей показник складав 920,2 млн грн.
Загалом, у січні 2018 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 6 млн 265,8 тис. домогосподарств (41,8% від загальної кількості домогосподарств країни).
Крім того, у січні 2018 року 7,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Кількість таких домогосподарств у порівнянні із січнем 2017 року зменшилася у 3,1 рази.
За січень 2018 року сума призначених субсидій становила 18,8 млн грн, у відповідному періоді 2017 року — 49 млн грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2018 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 17,3% і становив 2495,3 грн.
У січні 2018 року сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 192,7 млн грн, при цьому у відповідному місяці 2017 року — 143,6 млн грн.
Нагадаємо, середній розмір призначеної субсидії на одне столичне домогосподарство у грудні 2017 року зменшився на 29,4% порівняно з груднем попереднього року.