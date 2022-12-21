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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 22303 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Українці, що оплатили газопостачання, мають можливість виграти до 2000 кубометрів блакитного палива

Українці, що оплатили газопостачання, мають можливість виграти до 2000 кубометрів блакитного палива

Київ • УНН

 • 481064 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Корисні ініціативи бізнесу, спрямовані на підтримку населення в складний воєнний час, роблять українців ще згуртованішими та наближують перемогу. Оскільки взимку зазвичай збільшуються обсяги споживання газу, платформа Portmone спільно з ГК «Нафтогаз України» вирішила підтримати своїх клієнтів, анонсувавши розіграш великого запасу блакитного палива. Учасники акції можуть отримати у подарунок безоплатне використання від 100 до 2000 куб. м газу.

Обов’язкова умова участі в розіграші — оплата рахунку за споживання газу на суму від 100 грн з 8 грудня 2022 по 8 січня 2023 року через платіжний сервіс Portmone.

«На момент оплати ви маєте бути авторизовані на сервісі. Відразу після підтвердження успішної транзакції ви автоматично потрапляєте до списку учасників», — наголошується у повідомленні Portmone.

Платіж може бути здійснений як на сайті, так і в мобільному застосунку.

Призовий фонд: на що очікувати переможцям

Головні переможці конкурсу отримають право на безоплатне користування газом у таких обсягах:

  • 1-е місце — 2000 куб. м;
  • 2-е місце — 1500 куб. м;
  • 3-є місце — 1000 куб. м;
  • 4-е місце — 750 куб. м;
  • 5-е місце — 500 куб. м.

Заохочувальний приз — 100 кубометрів палива — мають можливість отримати ще 10 абонентів «Нафтогазу України», що оплатять рахунки у визначений умовами акції термін. Під кількістю кубів газу варто розуміти їхню вартість у гривневому еквіваленті станом на 31 грудня 2022 року.

Переможці визначатимуться вибірковим методом за допомогою сервісу Random.org. Розіграш подарунків відбудеться на офіційній сторінці платіжного сервісу Portmone у Facebook. Призові кошти будуть зараховані на особовий рахунок споживача, що був вказаний під час здійснення онлайн-оплати.

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