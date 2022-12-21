Українці, що оплатили газопостачання, мають можливість виграти до 2000 кубометрів блакитного палива
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Корисні ініціативи бізнесу, спрямовані на підтримку населення в складний воєнний час, роблять українців ще згуртованішими та наближують перемогу. Оскільки взимку зазвичай збільшуються обсяги споживання газу, платформа Portmone спільно з ГК «Нафтогаз України» вирішила підтримати своїх клієнтів, анонсувавши розіграш великого запасу блакитного палива. Учасники акції можуть отримати у подарунок безоплатне використання від 100 до 2000 куб. м газу.
Обов’язкова умова участі в розіграші — оплата рахунку за споживання газу на суму від 100 грн з 8 грудня 2022 по 8 січня 2023 року через платіжний сервіс Portmone.
«На момент оплати ви маєте бути авторизовані на сервісі. Відразу після підтвердження успішної транзакції ви автоматично потрапляєте до списку учасників», — наголошується у повідомленні Portmone.
Платіж може бути здійснений як на сайті, так і в мобільному застосунку.
Призовий фонд: на що очікувати переможцям
Головні переможці конкурсу отримають право на безоплатне користування газом у таких обсягах:
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- 1-е місце — 2000 куб. м;
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- 2-е місце — 1500 куб. м;
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- 3-є місце — 1000 куб. м;
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- 4-е місце — 750 куб. м;
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- 5-е місце — 500 куб. м.
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Заохочувальний приз — 100 кубометрів палива — мають можливість отримати ще 10 абонентів «Нафтогазу України», що оплатять рахунки у визначений умовами акції термін. Під кількістю кубів газу варто розуміти їхню вартість у гривневому еквіваленті станом на 31 грудня 2022 року.
Переможці визначатимуться вибірковим методом за допомогою сервісу Random.org. Розіграш подарунків відбудеться на офіційній сторінці платіжного сервісу Portmone у Facebook. Призові кошти будуть зараховані на особовий рахунок споживача, що був вказаний під час здійснення онлайн-оплати.