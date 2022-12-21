Украинцы, оплатившие газоснабжение, имеют возможность выиграть до 2000 кубометров голубого топлива

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Полезные инициативы бизнеса, направленные на поддержку населения в сложное военное время, делают украинцев еще более сплоченными и приближают победу. Поскольку зимой обычно увеличиваются объемы потребления газа, платформа Portmone совместно с ГК «Нефтегаз Украины» решила поддержать своих клиентов, анонсировав розыгрыш большого запаса голубого топлива. Участники акции могут получить в подарок бесплатное использование от 100 до 2000 куб. м газа.

Обязательное условие участия в розыгрыше — оплата счета за потребление газа на сумму от 100 грн с 8 декабря 2022 по 8 января 2023 через платежный сервис Portmone.

«На момент оплаты вы должны быть авторизованы на сервисе. Сразу после подтверждения успешной транзакции вы автоматически попадаете в список участников», — отмечается в сообщении Portmone.

Платеж может быть произведен как на сайте, так и в мобильном приложении.

Призовой фонд: чего ожидать победителям

Главные победители конкурса получат право на безвозмездное пользование газом в следующих объемах:

  • 1-е место — 2000 куб. м;
  • 2-е место —1500 куб. м;
  • 3-е место — 1000 куб. м;
  • 4-е место —750 куб. м;
  • 5-е место — 500 куб. м.

Поощрительный приз — 100 кубометров топлива — могут получить еще 10 абонентов «Нефтегаза Украины», которые оплатят счета в определенный условиями акции срок. Под количеством кубов газа следует понимать их стоимость в гривневом эквиваленте по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Победители будут определяться выборочным методом с помощью сервиса Random.org. Розыгрыш подарков состоится на официальной странице платежного сервиса Portmone в Facebook. Призовые средства будут зачислены на лицевой счет потребителя, указанный при осуществлении онлайн-оплаты.

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