Украинцы, оплатившие газоснабжение, имеют возможность выиграть до 2000 кубометров голубого топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Полезные инициативы бизнеса, направленные на поддержку населения в сложное военное время, делают украинцев еще более сплоченными и приближают победу. Поскольку зимой обычно увеличиваются объемы потребления газа, платформа Portmone совместно с ГК «Нефтегаз Украины» решила поддержать своих клиентов, анонсировав розыгрыш большого запаса голубого топлива. Участники акции могут получить в подарок бесплатное использование от 100 до 2000 куб. м газа.
Обязательное условие участия в розыгрыше — оплата счета за потребление газа на сумму от 100 грн с 8 декабря 2022 по 8 января 2023 через платежный сервис Portmone.
«На момент оплаты вы должны быть авторизованы на сервисе. Сразу после подтверждения успешной транзакции вы автоматически попадаете в список участников», — отмечается в сообщении Portmone.
Платеж может быть произведен как на сайте, так и в мобильном приложении.
Призовой фонд: чего ожидать победителям
Главные победители конкурса получат право на безвозмездное пользование газом в следующих объемах:
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- 1-е место — 2000 куб. м;
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- 2-е место —1500 куб. м;
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- 3-е место — 1000 куб. м;
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- 4-е место —750 куб. м;
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- 5-е место — 500 куб. м.
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Поощрительный приз — 100 кубометров топлива — могут получить еще 10 абонентов «Нефтегаза Украины», которые оплатят счета в определенный условиями акции срок. Под количеством кубов газа следует понимать их стоимость в гривневом эквиваленте по состоянию на 31 декабря 2022 года.
Победители будут определяться выборочным методом с помощью сервиса Random.org. Розыгрыш подарков состоится на официальной странице платежного сервиса Portmone в Facebook. Призовые средства будут зачислены на лицевой счет потребителя, указанный при осуществлении онлайн-оплаты.