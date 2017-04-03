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Українці розповіли, чи потрібно скасовувати депутатську недоторканність - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. В Україні вже довгий час ведуться розмови щодо того, чи потрібно скасувати депутатську недоторканність. Редакція УНН вирішила дізнатися, що думають з цього приводу українці.

Більшість учасників опитування вважають, що депутатський імунітет потрібно залишити.

“Було б непогано її (недоторканність - ред.) відмінити, але з іншого боку, будуть репресувати депутатів, якщо вони будуть якось неправильно голосувати”, - зазначив киянин Олексій.

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Інші опитані переконані, що одне лише зняття недоторканності - недостатня міра.

“Якщо буде створена система незалежних компетентних судів, то безумовно треба знімати цю недоторканність. В інакшому випадку - це нічого не поміняє”, - прокоментував Сергій.

Як повідомляв УНН, Н.Савченко заявила, що відмовляється від депутатської недоторканності.

Українські Національні Новини

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