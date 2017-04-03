Українці розповіли, чи потрібно скасовувати депутатську недоторканність - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Україні вже довгий час ведуться розмови щодо того, чи потрібно скасувати депутатську недоторканність. Редакція УНН вирішила дізнатися, що думають з цього приводу українці.
Більшість учасників опитування вважають, що депутатський імунітет потрібно залишити.
“Було б непогано її (недоторканність - ред.) відмінити, але з іншого боку, будуть репресувати депутатів, якщо вони будуть якось неправильно голосувати”, - зазначив киянин Олексій.
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Інші опитані переконані, що одне лише зняття недоторканності - недостатня міра.
“Якщо буде створена система незалежних компетентних судів, то безумовно треба знімати цю недоторканність. В інакшому випадку - це нічого не поміняє”, - прокоментував Сергій.
Як повідомляв УНН, Н.Савченко заявила, що відмовляється від депутатської недоторканності.