Украинцы рассказали, нужно ли отменять депутатскую неприкосновенность - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине уже долгое время ведутся разговоры о том, нужно ли отменить депутатскую неприкосновенность. Редакция УНН решила узнать, что думают по этому поводу украинцы.
Большинство участников опроса считают, что депутатский иммунитет нужно оставить.
"Было бы неплохо ее (неприкосновенность - ред.) отменить, но с другой стороны, будут репрессировать депутатов, если они будут как-то неправильно голосовать", - отметил киевлянин Алексей.
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Другие опрошенные убеждены, что одно лишь снятие неприкосновенности - недостаточная мера.
"Если будет создана система независимых компетентных судов, то безусловно надо снимать эту неприкосновенность. В противном случае - это ничего не поменяет", - прокомментировал Сергей.
Как сообщал УНН, Н.Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности.