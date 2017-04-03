Украинцы рассказали, нужно ли отменять депутатскую неприкосновенность - опрос

Большинство участников опроса считают, что депутатский иммунитет нужно оставить.

"Было бы неплохо ее (неприкосновенность - ред.) отменить, но с другой стороны, будут репрессировать депутатов, если они будут как-то неправильно голосовать", - отметил киевлянин Алексей.

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Другие опрошенные убеждены, что одно лишь снятие неприкосновенности - недостаточная мера.

"Если будет создана система независимых компетентных судов, то безусловно надо снимать эту неприкосновенность. В противном случае - это ничего не поменяет", - прокомментировал Сергей.

Как сообщал УНН, Н.Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности.