Українці продовжили переможну ходу на ЧЄ з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Командний чемпіонат Європи, що відбувається на Криті за участі українських збірних, вийшов на фінішну пряму, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
У 7-му турі чоловіча збірна України перемогла Румунію - 2,5:1,5. Вирішальна перемога (як і в попередньому турі) на рахунку Павла Ельянова. Інші партії за участі трьох Юрія Криворучко, Юрія Кузубова, Мартина Кравціва завершилися внічию.
Жіноча збірна України у 7-му турі виграти не змогла - 2:2 з Польщею. Перемога Ганни Музичук проти поразки Юлії Осьмак плюс нічиї Наталії Жукової і Ганни Ушеніної.
Таким чином, чоловіча команда здобула 3-тю поспіль та 5-ту перемогу загалом і знаходиться на 4-му рядку в турнірній таблиці. Жінки з 4 звитягами на 5-му місці.
Додамо, що в наступному раунді на чоловіків очікує зустріч з Угорщиною, а жінок з іспанками.