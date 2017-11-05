Українці продовжили переможну ходу на ЧЄ з шахів

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Командний чемпіонат Європи, що відбувається на Криті за участі українських збірних, вийшов на фінішну пряму, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

У 7-му турі чоловіча збірна України перемогла Румунію - 2,5:1,5. Вирішальна перемога (як і в попередньому турі) на рахунку Павла Ельянова. Інші партії за участі трьох Юрія Криворучко, Юрія Кузубова, Мартина Кравціва завершилися внічию.

Жіноча збірна України у 7-му турі виграти не змогла - 2:2 з Польщею. Перемога Ганни Музичук проти поразки Юлії Осьмак плюс нічиї Наталії Жукової і Ганни Ушеніної.

Таким чином, чоловіча команда здобула 3-тю поспіль та 5-ту перемогу загалом і знаходиться на 4-му рядку в турнірній таблиці. Жінки з 4 звитягами на 5-му місці.

Додамо, що в наступному раунді на чоловіків очікує зустріч з Угорщиною, а жінок з іспанками.

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