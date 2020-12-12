Українці посіли перші місця на юніорському ЧЄ зі спортивної гімнастики

Наш Ілля Ковтун із 81,465 балами виборов звання чемпіона. Українець Володимир Костюк — срібний призер. В його активі 80,198 балів, а найкращий результат був зафіксований у вільних вправах (14).

Варто відзначити, що третє місце в багатоборстві зайняв угорець Крістіан Балаш. У нього в активі 78,566 балів.

Як повідомляв УНН, юніори з України вибороли золоту медаль на старті ЧЄ зі спортивної гімнастики.