Українці посіли перші місця на юніорському ЧЄ зі спортивної гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У турецькому місті Мерсін юніори розіграли нагороди в особистому багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Наш Ілля Ковтун із 81,465 балами виборов звання чемпіона. Українець Володимир Костюк — срібний призер. В його активі 80,198 балів, а найкращий результат був зафіксований у вільних вправах (14).
Варто відзначити, що третє місце в багатоборстві зайняв угорець Крістіан Балаш. У нього в активі 78,566 балів.
Як повідомляв УНН, юніори з України вибороли золоту медаль на старті ЧЄ зі спортивної гімнастики.