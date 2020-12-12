Украинцы заняли первые места на юниорском ЧЕ по спортивной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В турецком городе Мерсин юниоры разыграли награды в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Наш Илья Ковтун из81,465 баллами завоевал звание чемпиона. Украинец Владимир Костюк — серебряный призер. В его активе 80,198 баллов, а лучший результат был зафиксирован в вольных упражнениях (14).
Стоит отметить, что третье место в многоборье занял венгр Кристиан Балаш. У него в активе 78,566 баллов.
Как сообщал УНН, юниоры из Украины завоевали золотую медаль на старте ЧЕ по спортивной гимнастике.