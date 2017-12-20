Українці почали отримувати вдвічі менші субсидії на оплату ЖКП

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27094 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 67882 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 78996 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 74865 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 103287 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74527 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84082 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96274 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88207 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191570 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.8м/с
75%
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 8838 перегляди

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 4776 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 11525 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 11788 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 17601 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 78987 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191569 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 345165 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 280097 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389647 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15871 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14459 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 74859 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21757 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26804 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Українці почали отримувати вдвічі менші субсидії на оплату ЖКП

Київ • УНН

 • 18878 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Середній розмір субсидій у листопаді 2017 року зменшився на 51,1% до 540,3 грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

Українці почали отримувати вдвічі менші субсидії на оплату ЖКП

“Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2017 року зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 51,1% і становив 540,3 грн”, — йдеться у повідомленні Держстату.

У листопаді 2017 року субсидії на оплату ЖКП отримували 6631,7 тис. домогосподарств (44,3% від загальної кількості домогосподарств країни), з них 37,9% складалися з однієї особи, 28,3% із двох, решта із трьох і більше осіб. Всього у січні-листопаді поточного року українцям призначено субсидій на 3 млрд 677,4 млн грн, у відповідному періоді 2016 року — 4 млрд 452,9 млн грн.

Із початку року субсидії призначено 8 млн 504,7 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2016 року кількість таких домогосподарств збільшилась на 1 млн 744,8 тис., або на 25,8%.

Також повідомляється, що у січні — листопаді 2017 року 773,2 тис. домогосподарств отримували субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Середній розмір такої субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2017 року збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 30,5% і становив 2673,1 грн.

У січні-листопаді 2017 року загальна сума отриманих субсидій готівкою становила 1 млрд 879,2 млн грн, за відповідний період 2016 року — 1 млрд 116,8 млн грн.

Нагадаємо, у Держбюджеті на наступний рік на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг закладено 71 млрд гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21