Українці почали отримувати вдвічі менші субсидії на оплату ЖКП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Середній розмір субсидій у листопаді 2017 року зменшився на 51,1% до 540,3 грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
“Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2017 року зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 51,1% і становив 540,3 грн”, — йдеться у повідомленні Держстату.
У листопаді 2017 року субсидії на оплату ЖКП отримували 6631,7 тис. домогосподарств (44,3% від загальної кількості домогосподарств країни), з них 37,9% складалися з однієї особи, 28,3% із двох, решта із трьох і більше осіб. Всього у січні-листопаді поточного року українцям призначено субсидій на 3 млрд 677,4 млн грн, у відповідному періоді 2016 року — 4 млрд 452,9 млн грн.
Із початку року субсидії призначено 8 млн 504,7 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2016 року кількість таких домогосподарств збільшилась на 1 млн 744,8 тис., або на 25,8%.
Також повідомляється, що у січні — листопаді 2017 року 773,2 тис. домогосподарств отримували субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Середній розмір такої субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2017 року збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 30,5% і становив 2673,1 грн.
У січні-листопаді 2017 року загальна сума отриманих субсидій готівкою становила 1 млрд 879,2 млн грн, за відповідний період 2016 року — 1 млрд 116,8 млн грн.
Нагадаємо, у Держбюджеті на наступний рік на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг закладено 71 млрд гривень.