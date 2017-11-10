Українці почали менш активно робити гривневі вклади в банках

"Приплив гривневих вкладів населення до банків уповільнився, в той час як приплив коштів корпорацій - пришвидшився. Загалом депозити населення й бізнесу виросли на 5,6 та 16,8 млрд грн відповідно", - йдеться в огляді.

Кошти бізнесу в банках, як зазначили у регуляторі, зростали переважно в формі залишків на валютних рахунках, що їх поповнювали надходження на користь експортерів.

"Приплив гривневих вкладів домогосподарств уповільнився з 9,0 та 16,1 млрд грн у І та ІІ кварталах до 0,7 млрд грн у ІІI кварталі року", - додали у Нацбанку.

Також у НБУ повідомили, що депозитний портфель банків в гривні за підсумками жовтня незначно збільшився на 0,3% порівняно з попереднім місяцем - до 448,7 млрд грн. Його зростання відбулося за рахунок припливу коштів корпоративного сектору (на 0,7%), в той час як депозитні вклади населення залишилися практично на рівні попереднього місяця, додали в НБУ.

Залишки за депозитами банків в іноземній валюті у доларовому еквіваленті, як повідомили у Нацбанку, після незначного зростання у вересні скоротилися у жовтні на 1,8% - до 13,6 млрд дол. США. Це пов’язано насамперед зі скороченням залишків за депозитами бізнесу на 4,5% м/м, пояснили у НБУ.

Нагадаємо, банки почали активніше давати кредити українцям.