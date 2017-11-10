Украинцы начали менее активно делать гривневые вклады в банках

"Приток гривневых вкладов населения в банки замедлился, в то время как приток средств корпораций - ускорился. В общем депозиты населения и бизнеса выросли на 5,6 и 16,8 млрд грн соответственно", - говорится в обзоре.

Средства бизнеса в банках, как отметили в регуляторе, росли преимущественно в форме остатков на валютных счетах, которые пополняли поступления в пользу экспортеров.

"Приток гривневых вкладов домохозяйств замедлился с 9,0 и 16,1 млрд грн в I и II кварталах до 0,7 млрд грн в ІІI квартале года", - добавили в Нацбанке.

Также в НБУ сообщили, что депозитный портфель банков в гривне по итогам октября незначительно увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 448,7 млрд грн. Его рост произошел за счет притока средств корпоративного сектора (на 0,7%), в то время как депозитные вклады населения остались практически на уровне предыдущего месяца, добавили в НБУ.

Остатки по депозитам банков в иностранной валюте в долларовом эквиваленте, как сообщили в Нацбанке, после незначительного роста в сентябре сократились в октябре на 1,8% - до 13,6 млрд долл. США. Это связано прежде всего с сокращением остатков по депозитам бизнеса на 4,5% м/м, пояснили в НБУ.

Напомним, банки стали активнее давать кредиты украинцам.