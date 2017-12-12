Українці не постраждали через вибух на газовій станції в Австрії

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"Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих під час вибуху на газовій станції в Австрії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Австрії на газорозподільній станці стався вибух, є жертви.