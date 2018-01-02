Українці не доїдають м’яса
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Українці споживають на 30% менше м’яса, ніж це рекомендовано нормами харчування. Про це йдеться у пояснюваній записці до законопроекту №7420-1 щодо зниження ставки ПДВ на деякіпродукти харчування, передає УНН.
"Рівень споживання продуктів тваринництва на одного споживача в Україні значно поступається аналогічному споживанню в провідних країнах світу та є меншими у порівнянні із рекомендованими фізіологічними нормами. У 2016 році українці в середньому споживали менше на 29,5 % м’яса і м’ясопродуктів, молока і молочних продуктів – на 38,1 %, яєць на 22 %, ніж це рекомендовано нормами харчування, які рекомендовані Українським НДІ харчування", - йдеться у пояснювальній записці.
Автори законопроекту додали, що така ситуація пов’язана із падінням платоспроможного попиту через різке подорожчання продукції.
“Сьогодні можна спостерігати накопичення диспропорції зростання цін на тваринницьку продукцію та зростання витрат на її виробництво, що врешті-решт призведе до її подорожчання темпами, які будуть випереджати інфляцію, що в свою чергу, ще більше вдарить по ураїнському споживачу”, - пояснили вони.
Тож вони пропонують знизити ставку НДС до 10%, зокрема, для таких продуктів, як м’ясо, молоко та яйця. Це, на їх переконання, стабілізує ціни на продукти у 2018 році.
“Така практика є загальноприйнятою в країнах ЄС і спрямована на забезпечення доступності продуктів харчування”, - наголосили політики.
Нагадаємо, відповідний законопроект зареєстровано у грудні минулого року. За словами його співавтора, заступника голови Комітету ВР з питань аграрної політики Олександра Бакуменка, окрім стабілізації цін, він покликаний захистити вітчизняного сільгоспвиробника від глобальної конкуренції.