Українці найбільше люблять слухати поп-музику — дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Поп-музику в Україні люблять слухати найбільше (26%). Також українцям подобається класична (25%), народна музика (21%), і шансон (18%). Таке соцдослідження провела Соціологічна група “Рейтинг” у вересні 2019 року, передає УНН.
“Далі у рейтингу музичних вподобань рок (14%), танцювальна музика/диско (12%), клубна музика (8%) та джаз (7%). Реп, романси та духовну музику вибрали по 6%, електронну, блюз та хіп-хоп полюбляють по 4%, бардівську — 3%. Тяжкий рок популярний лише серед 2%, так само як і реггі. Лише 4% не люблять музику взагалі”, — йдеться у повідомленні.
Окрім музичних вподобань вдалось встановити, що жінкам більше подобається класична та поп-музика, у той час як чоловікам більше подобається рок.
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Опитування було проведено серед населення віком від 18 років і старше.
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