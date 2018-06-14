Українці до Дня Конституції отримали ще сім поїздів

"Для зручних подорожей під час святкових вихідних з нагоди Дня Конституції України «Укрзалізниця» вже призначила 7 додаткових поїздів. Також призначені додаткові рейси для графікових поїздів. Упродовж вихідних днів, а це 28 червня – 1 липня буде здійснено більше 44 додаткових рейсів", - йдеться у повідомленні.

Додаткові поїзди призначені за такими напрямками:



Київ – Львів , поїзд № 191/192 курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до столиці о 21:46.

, поїзд № 191/192 курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до столиці о 21:46.

Київ – Ковель , поїзд № 197/198 вирушить у рейси 25 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

, поїзд № 197/198 вирушить у рейси 25 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Київ – Хмельницький , поїзд № 177 курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

, поїзд № 177 курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Миколаїв – Київ , поїзд № 162/161 здійснить рейс 2 липня. Відправлення з Миколаєва о 21:37 та прибуття до Києва о 13:14.

, поїзд № 162/161 здійснить рейс 2 липня. Відправлення з Миколаєва о 21:37 та прибуття до Києва о 13:14.

Київ – Дніпро , поїзд № 179 вирушить у рейс 1 липня. Відправлення з Києва о 08:50 та прибуття до Дніпра о 13:14. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:46 та прибуде до Києва о 22:28.

, поїзд № 179 вирушить у рейс 1 липня. Відправлення з Києва о 08:50 та прибуття до Дніпра о 13:14. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:46 та прибуде до Києва о 22:28.

Вінниця – Суми , поїзд № 780/779 курсуватиме 27, 28, 29, 30 червня, 1, 2 липня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

, поїзд № 780/779 курсуватиме 27, 28, 29, 30 червня, 1, 2 липня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

Львів – Одеса , поїзд № 168 здійснить рейси 27, 29 червня та 1 липня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:04 та прибуватиме до Львова о 21:05.

, поїзд № 168 здійснить рейси 27, 29 червня та 1 липня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:04 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Додаткові рейси графікових поїздів:



Костянтинівка – Одеса , поїзд № 92 здійснить додаткові рейси 27, 29 червня та 1 липня та зворотно 28 та 30 червня та 2 липня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:04. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.

, поїзд № 92 здійснить додаткові рейси 27, 29 червня та 1 липня та зворотно 28 та 30 червня та 2 липня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:04. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Харків – Костянтинівка , поїзд № 787 в додаткові рейси вирушить 27 та 30 червня. Відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. Із Костянтинівки поїзд вирушить 27, 28 червня та 1 липня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

, поїзд № 787 в додаткові рейси вирушить 27 та 30 червня. Відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. Із Костянтинівки поїзд вирушить 27, 28 червня та 1 липня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила 23 додаткових поїзди на літо.