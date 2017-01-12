Українську стрічку “Мавка. Лісова пісня” презентують на форумі Cartoon Movie

Повідомляється, що 8-10 березня у Бордо (Франція) творча команда “Мавки” — продюсери Ірина Костюк, Анна Єлісеєва та Єгор Олесов, а також художник з костюмів фільму Ольга Навроцька — презентують проект учасникам CartoonMovie — продюсерам, бродкастерам, дистриб’юторам та інвесторам з усього світу.

“Для нас велика честь представляти перший український проект на такій впливовій міжнародній події, як Cartoon Movie. Тим більше, що „Мавка“ — не просто мультфільм, а в певному сенсі — анімаційна екранізація автентичної української культури, і тому вона гідна стати обличчям нової української анімації для всього світу. Ми дуже щасливі, що саме наша „Мавка“ стане першим українським проектом, представленим на цьому форумі, адже це означає, що оргкомітет високо оцінив наші наміри щодо поширення етнічного спадку нашої культури, потенціал нашого унікального персонажу та загалом мультфільму. Відбір до участі у пітчингу Cartoon Movie — наше перше значне європейське „завоювання“, наш перший крок до мети популяризувати українську культуру за кордоном” — зазначила І.Костюк.

Зазначається, що “Мавка. Лісова пісня” — повнометражний мультфільм української студії Анімаград (FILM.UAGroup), який зараз перебуває на стадії творчої розробки. Мультфільм створюють за мотивами однойменної п’єси Лесі Українки, а також на основі українських міфів та культурних традицій.

Як повідомляв УНН, у Брюсселі 20 січня відкриваються щорічні Дні українського кіно.