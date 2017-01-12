Украинский фильм "Мавка. Лесная песня "презентуют на форуме Cartoon Movie
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Кинопроект "Мавка. Лесная песня "стал первым украинским анимационным проектом, который был выбран оргкомитетом к участию в форуме Cartoon Movie. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госкино.
Сообщается, что 8-10 марта в Бордо (Франция) творческая команда "Нимфы" - продюсеры Ирина Костюк, Анна Елисеева и Егор Олесов, а также художник по костюмам фильма Ольга Навроцкая - презентуют проект участникам CartoonMovie - продюсерам, бродкастерам, дистрибьюторам и инвесторам со всего мира.
"Для нас большая честь представлять первый украинский проект на таком влиятельном международном событии, как Cartoon Movie. Тем более, что "Мавка" - не просто мультфильм, а в определенном смысле - анимационная экранизация аутентичной украинской культуры, и поэтому она достойна стать лицом новой украинской анимации для всего мира. Мы очень счастливы, что именно наша "Мавка" станет первым украинским проектом, представленным на этом форуме, ведь это значит, что оргкомитет высоко оценил наши намерения по распространению этнического наследия нашей культуры, потенциал нашего уникального персонажа и вообще мультфильма. Отбор для участия в питчинг Cartoon Movie - наше первое значительное европейское "завоевание", наш первый шаг к цели популяризировать украинскую культуру за рубежом ", - отметила И.Костюк.
Отмечается, что "Мавка. Лесная песня "- полнометражный мультфильм украинской студии Анимаград (FILM.UAGroup), который сейчас находится на стадии творческой разработки. Мультфильм создают по мотивам одноименной пьесы Леси Украинки, а также на основе украинских мифов и культурных традиций.
Как сообщал УНН, в Брюсселе 20 января открываются ежегодные Дни украинского кино .