Українську стрибунку у висоту дискваліфікували на 19 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Українська легкоатлетка Катерина Табашникова провалила допінг тест, здавши позитивну пробу. Про це повідомляє "Аthletics Integrity Unit", передає УНН.
У крові стрибунки у висоту знайшли заборонений препарат гідрохлортіазід, який вживається для пониження артеріального тиску.
Всі результати нашої 25-річної спортсменки, починаючи з 28 березня минулого року, анульовані. Саме з кінця березня минулого року розпочалась дискваліфікація атлетки, яка загалом триватиме 19 місяців.
Також дискваліфікацію терміном на два роки отримала тринідадська спринтера Мішель-Лі Ахьє.
Додамо, що Табашникова в 2013-му ставала чемпіонкою Європи серед юніорів. У позаминулому році їй вдалося стати п’ятою на дорослому Євро, а в 2019-м українка посіла четверте місце на чемпіонаті Європи в закритих приміщеннях. Кращим показником у кар’єрі стрибунки є висота 1,96 метри.