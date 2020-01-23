Украинскую прыгунью в высоту дисквалифицировали на 19 месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украинская легкоатлетка Екатерина Табашникова провалила допинг тест, сдав положительную пробу. Об этом сообщает “Аthletics Integrity Unit”, передает УНН.
В крови прыгуньи в высоту нашли запрещенный препарат гидрохлортиазид, который используется для понижения артериального давления.
Все результаты нашей 25-летней спортсменки, начиная с 28 марта прошлого года, аннулированы. С конца марта прошлого года началась дисквалификация атлетики, которая в целом будет продолжаться 19 месяцев.
Также дисквалификации сроком на два года получила тринидадский спринтера Мишель-Ли Ахье.
Добавим, что Табашникова в 2013-м становилась чемпионкой Европы среди юниоров. В позапрошлом году ей удалось стать пятой на взрослом Евро, а в 2019-м украинка заняла четвертое место на чемпионате Европы в закрытых помещениях. Лучшим показателем в карьере прыгуньи является высота 1,96 метров.