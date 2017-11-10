Українську радіостанцію оштрафували на 50,5 тис. грн за недотримання мовних квот

У прес-службі Нацради повідомили, що моніторингом Національної ради від 1 серпня зафіксовано порушення вимог частини другої статті 9 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, оскільки частка пісень державною мовою у проміжок часу із 07:00 до 14:00 становила 23,5%.

"...порушення є підставою для застосування санкції “стягнення штрафу” згідно з частиною одинадцятою статті 72 Закону в розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору. Таким чином, сума штрафу ПрАТ “Радіокомпанія Люкс” становить 50 520,00 грн", - йдеться у повідомленні.

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У Нацраді також нагадали, що відповідно до закону частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій протягом першого року його дії має становити 25 відсотків, протягом другого року — 30 відсотків, протягом третього року — 35 відсотків. Зміни до законодавства щодо обов’язкової частки пісень українською мовою набули чинності 8 листопада 2016 року.