Українську радіостанцію оштрафували на 50,5 тис. грн за недотримання мовних квот
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. За результатами позапланової перевірки на ПрАТ “Радіокомпанія Люкс”, м. Київ (позивні “Люкс ФМ”), радіостанцію оштрафували за недотримання вимог законодавства щодо обов’язкової частки звучання в ефірі пісень українською мовою, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацради з питань телебачення та радіомовлення.
У прес-службі Нацради повідомили, що моніторингом Національної ради від 1 серпня зафіксовано порушення вимог частини другої статті 9 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, оскільки частка пісень державною мовою у проміжок часу із 07:00 до 14:00 становила 23,5%.
"...порушення є підставою для застосування санкції “стягнення штрафу” згідно з частиною одинадцятою статті 72 Закону в розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору. Таким чином, сума штрафу ПрАТ “Радіокомпанія Люкс” становить 50 520,00 грн", - йдеться у повідомленні.
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У Нацраді також нагадали, що відповідно до закону частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій протягом першого року його дії має становити 25 відсотків, протягом другого року — 30 відсотків, протягом третього року — 35 відсотків. Зміни до законодавства щодо обов’язкової частки пісень українською мовою набули чинності 8 листопада 2016 року.