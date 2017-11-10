Украинскую радиостанцию ​​оштрафовали на 50,5 тыс. грн за несоблюдение языковых квот

В пресс-службе Нацсовета сообщили, что мониторингом Национального совета от 1 августа зафиксировано нарушение требований части второй статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку доля песен на государственном языке в промежуток времени с 07:00 до 14:00 составляла 23,5 %.

"... нарушение является основанием для применения санкции "взыскание штрафа" согласно части одиннадцатой статьи 72 Закона в размере 5 процентов общей суммы лицензионного сбора. Таким образом, сумма штрафа ЧАО "Радиокомпания Люкс" составляет 50 520,00 грн", - говорится в сообщении.

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В Нацсовете также напомнили, что согласно закону доля песен на государственном языке в эфире радиостанций в течение первого года его действия должна составлять 25 процентов, в течение второго года - 30 процентов, в течение третьего года - 35 процентов. Изменения в законодательство об обязательной доли песен на украинском языке вступили в силу 8 ноября 2016 года.