Українського волейболіста визнано найкращим гравцем матчу чемпіонату Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Український волейболіст “Перуджі” Олег Плотницький отримав нагороду “MVP” поєдинку чемпіонату Італії проти ВК “Латина”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Наш земляк набрав 20 очок та провів 32 атаки. Його команда святкувала виграш 3:1.
Примітно, що “Перуджа” виграла восьмий матч чемпіонату поспіль. Команда українця йде на другому місці в регулярному чемпіонаті Італії — 11 виграшів при 2 поразках.
Додамо, що клуб Плотницького також лідирує в групі Ліги чемпіонів (3 виграші в 3 матчах).