Украинского волейболиста признали лучшим игроком матча чемпионата Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинский волейболист "Перуджи" Олег Плотницкий получил награду "MVP" поединке чемпионата Италии против ВК "Латина", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Наш земляк набрал 20 очков и провел 32 атаки. Его команда праздновала выигрыш 3:1.
Примечательно, что “Перуджи” выиграла восьмой матч чемпионата подряд. Команда украинцев идет на втором месте в регулярном чемпионате Италии — 11 выигрышей при 2 поражениях.
Добавим, что клуб Плотницкого также лидирует в группе Лиги чемпионов (3 выигрыше в 3 матчах).