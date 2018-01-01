Українського півзахисника названо найкращим футболістом року в мінському "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Український півзахисник Олександр Нойок другий рік поспіль був визнаний найкращим футболістом мінського “Динамо”, інформує УНН з посиланням на сайт команди.
Нойок отримав перше місце в усіх трьох категорій голосування, яке зокрема проводилося серед 2508 уболівальників.
Зауважимо, що опитування складалося з трьох етапів: серед уболівальників, спортивних журналістів країни (30) та працівників і тренерського складу академії “Динамо”.
Як повідомлялося раніше, Нойок також став переможцем в номінації накращий футболіст чемпіонату Білорусії.