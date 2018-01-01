Украинский полузащитник назван лучшим футболистом года в минском "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Украинский полузащитник Александр Нойок второй год подряд был признан лучшим футболистом минского “Динамо”, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.
Нойок получил первое место во всех трех категориях голосования, которое в частности проводилось среди 2508 болельщиков.
Заметим, что опрос состоял из трех этапов: среди болельщиков, спортивных журналистов страны (30) и работников и тренерского состава академии “Динамо”.
Как сообщалось ранее, Нойок также стал победителем в номинации наилучший футболист чемпионата Белоруссии.