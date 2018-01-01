Украинский полузащитник назван лучшим футболистом года в минском "Динамо"

Нойок получил первое место во всех трех категориях голосования, которое в частности проводилось среди 2508 болельщиков.

Заметим, что опрос состоял из трех этапов: среди болельщиков, спортивных журналистов страны (30) и работников и тренерского состава академии “Динамо”.

Как сообщалось ранее, Нойок также стал победителем в номинации наилучший футболист чемпионата Белоруссии.