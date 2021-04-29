Український захисник вдруге поспіль віддав результативний пас у чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Захисник турецького ФК “Різеспор” Микола Морозюк оформив результативну дію в матчі чемпіонату Туреччини проти “Бешикташа”, передає УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Гості домінували в грі і вели з різницею в три м’ячі — 3:0, але під саму завісу гри команді Морозюка вдалося забити два м’ячі — на 87 і 89-й хвилинах (3:2).
Українець взяв участь у другому голі, віддавши пас на Дам’яна Джоковича.
Примітно, що Морозюк оформив гольові передачі в двох матчах поспіль. Раніше він віддав ассист в матчі проти “Генчлербірлігі” (1:2).
Доповнення
Нинішньої кампанії Морозюк віддав чотири результативні передачі в 30-ти баталіях.