Украинский защитник второй раз подряд отдал результативный пас в чемпионате Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Защитник турецкого ФК “Ризеспор” Николай Морозюк оформил результативное действие в матче чемпионата Турции против “Бешикташа”, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Гости доминировали в игре и вели с разницей в три мяча — 3: 0, но под самый занавес игры команде Морозюка удалось забить два мяча — на 87 и 89-й минутах (3: 2).
Украинец принял участие во втором голе, отдав пас на Дамиана Джоковича.
Примечательно, что Морозюк оформил голевые передачи в двух матчах подряд. Ранее он отдал ассист в матче против “Генчлербирлиги” (1: 2).
Дополнение
Нынешней кампании Морозюк отдал четыре результативные передачи в 30-ти баталиях.