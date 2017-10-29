Український військовий загинув минулої доби поблизу Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовий та ще двоє наших бійців зазнали поранень. Про це сьогодні сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"...внаслідок бойових дій минулої доби сили АТО зазнали втрат. Під час одного з ворожих обстрілів поблизу Авдіївки загинув наш військовослужбовець, ще двоє захисників України отримали поранення внаслідок нічного обстрілу в районі Майорська", - розповів він.
Лисенко додав, що поранених військових оперативно доставили до військового мобільного госпіталю.
Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, бойовики 16 разів порушили перемир’я.