Український центровий оформив дабл-дабл у матчі НБА

Деталі

Стартові хвилини матчу Лень провалив – отримав два фоли і одразу відправився на лаву для запасних. Проте у другій половині баталії він видав неперевершений відрізок, реалізував практично усі свої спроби, закидавши з фолом, з-під кільця, розбив слем-данки та оформив точний дальній з кута майданчика.

Його доробок становив 17 очок (8/9 з гри) при 10 підбираннях, передачі та блок-шоті за 23 ігрові хвилини. Проте "Візардс" зазнали поразки в овертаймі – 143:146.

Для Леня дабл-дабл у матчі проти "Сперс" став 71-м у кар'єрі, однак лише другим за рік.

Доповнення

Фіаско перервало для "Вашингтона" 8-матчеву переможну серію. Зараз клуб йде на 10-у місці в Східній конференції, в його активі 27 перемог і 34 програші.