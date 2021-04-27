Украинский центровой оформил дабл-дабл в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Во встрече НБА "Вашингтон Уизардс" украинца Алексея Леня принимал "Сан-Антонио Сперс", передает корреспондент УНН.
Детали
Стартовые минуты матча Лень провалил - получил два фола и сразу отправился на скамейку запасных. Однако во второй половине баталии он выдал непревзойденный отрезок, реализовал практически все свои попытки, забрасывая с фолом, из-под кольца, разбил слэм-данки и оформил точный дальний с угла площадки.
Его результат составил 17 очков (8/9 с игры) при 10 подборах, передаче и блок-шоте за 23 игровые минуты. Однако "Уизардс" потерпели поражение в овертайме - 143:146.
Для Леня дабл-дабл в матче против "Сперс" стал 71-м в карьере, однако лишь вторым за год.
Дополнение
Фиаско прервало для "Вашингтона" 8-матчевую победную серию. Сейчас клуб идет на десятом месте в Восточной конференции, в его активе 27 побед и 34 поражений.