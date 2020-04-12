Український трикратний учасник Олімпіад отримав чотирирічну дискваліфікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Український триатлоніст Данило Сапунов отримав дискваліфікацію через позитивну тест на допінг, повідомляє УНН з посиланням на "tri2b".
Сапунов здав тест напередодні гонки “Ironman Hawaii-2019”. В крові спортсмена було виявлено еритропоетин. Термін дискваліфікації українця нараховує чотири роки. Наразі Сапунову 38 років.
Українець був учасником трьох Олімпійських ігор — Афіни 2004 (17 результат), Пекін 2008 (21), Лондон 2012 (42).
Також зазначимо, що 4-річну дискваліфікацію отримав і бразилець Родріго Таварес. В його крові знайшли клофімен та кілька анаболічних стероїдів.