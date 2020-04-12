Украинский трехкратный участник Олимпиад получил четырехлетнюю дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украинский триатлонист Даниил Сапунов получил дисквалификацию за положительный тест на допинг, сообщает УНН со ссылкой на "tri2b".
Сапунов сдал тест накануне гонки "Ironman Hawaii-2019". В крови спортсмена был обнаружен эритропоэтин. Срок дисквалификации украинца насчитывает четыре года. Сейчас Сапунову 38 лет.
Украинец был участником трех Олимпийских игр - Афины 2004 (17 результат), Пекин 2008 (21), Лондон 2012 (42).
Также отметим, что 4-летнюю дисквалификацию получил и бразилец Родриго Таварес. В его крови нашли клофимен и несколько анаболических стероидов.