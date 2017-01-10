Український тренер В.Скрипник може очолити збірну Білорусі з футболу

"У федерацію зверталися агенти ряду зарубіжних фахівців. Зокрема, на мене офіційно виходив агент українського тренера Віктора Скрипника. Це було ще в грудні. Я відповів, що будемо розглядати кандидатури і вести переговори з претендентами після Нового року. Цим зараз і займаємося", - розповів функціонер.

Нагадаємо, що у вересні минулого року В.Скрипник був звільнений з "Вердера", який українець очолював з жовтня 2014 року, натомість збірна Білорусі залишилась без наставника після звільнення Олександра Хацкевича.