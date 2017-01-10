Украинский тренер В.Скрипник может возглавить сборную Беларуси по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Первый заместитель главы Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян заявил, что украинский тренер Виктор Скрипник один из кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщает УНН со ссылкой на Прессбол.
"В федерацию обращались агенты ряда зарубежных специалистов. В частности, на меня официально выходил агент украинского тренера Виктора Скрипника. Это было еще в декабре. Я ответил, что будем рассматривать кандидатуры и вести переговоры с претендентами после Нового года. Этим сейчас и занимаемся", - рассказал функционер.
Напомним, что в сентябре прошлого года В.Скрипник был уволен из "Вердера", который украинец возглавлял с октября 2014 года, сборная Беларуси осталась без наставника после увольнения Александра Хацкевича.