Український тхеквондист тріумфував на змаганнях у Єгипті

У змаганнях серед чоловіків у вазі до 87 кг переможцем турніру став киянин Владислав Бондар. На шляху до нагороди він переміг з рахунком 15:5 суперника з Єгипту, потім на "золотому балі" здолав американця, а в фіналі з рахунком 14:13 вирвав перемогу у чемпіона Африки 2016 року і переможця Африканських ігор Яссіна Трабелсі з Тунісу. Крім золотої медалі Владислав також отримав 20 рейтингових очок.

За крок від фіналу зупинився Тарас Мальченко із Запоріжжя, який у ваговій категорії до 54кг серед чоловіків став бронзовим призером. Тарас з рахунком 14:9 і 22:7 переміг суперників з Єгипту, але в півфіналі на "золотому балі" поступився віце-чемпіона Африки сенегальцю Мустафі Кама, який в підсумку став переможцем турніру.

У цій де ваговій харків'янин Василь Котяш зупинився за крок від медалі, поступившись у чвертьфіналі майбутньому срібному призеру іспанцеві Андріану Вісенте Юнта, який є чемпіоном Європи.

Додамо також, ще один спортсмен із Запоріжжя Максим Маненков завоював золоту медаль в змаганнях серед кадетів. У ваговій категорії до 33кг він пройшов шістьох суперників, перемігши представника Сирії і п'ятьох єгиптян.