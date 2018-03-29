Український шахіст пробився в топ-10 ЧЄ та відібрався на Кубок світу

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У Батумі підбіг до закінчення особистий шаховий чемпіонат Європи серед чоловіків на якому за перемогу билися 22 представники України. Про це інформує Федерація шахів України, передає УНН.

Результати більшості українських шахістів не додали позитивних емоцій їх вболівальникам. Тільки Антону Коробову, який з 8 очками в 11-ти турах, поступившись лише пів-очка переможцю нинішнього чемпіонату хорвату Івану Шаричу, поділив 2-8 місця (підсумкове 7-е), що дало йому змогу вирішити одне з головних завдань цього змагання — увійти до числа перших 23-х гравців, які потрапляють до числа учасників Кубка Світу.

Відзначимо виступ нашого 15-річного гросмейстера Кирила Шевченко, який з 7,5 очками поділив 9-32 місця, проте скорочений коефіцієнт Бухгольця не дав йому змоги потрапити до розіграшу Кубка Світу.

З 7-ма очками фінішували ще четверо наших земляків — Василь Іванчук став 36-м, Володимир Оніщук 40-м, Руслан Пономарьов 45-м, а Мартін Кравців 46-м.

Зауважимо, що загальна кількість учасників континентальної першості становила 304 гравці, серед яких 135 гросмейстерів та 57 міжнародних майстрів з 34 країн.

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