Украинский шахматист пробился в топ-10 ЧЕ и отобрался на Кубок мира
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Батуми подошёл к окончанию личный шахматный чемпионат Европы среди мужчин на котором за победу сражались 22 представителя Украины. Об этом сообщает Федерация шахмат Украины, передает УНН.
Результаты большинства украинских шахматистов не прибавили положительных эмоций их болельщикам. Только Антон Коробов, который с 8 очками в 11-ти турах, уступив лишь пол-очка победителю нынешнего чемпионата хорвату Ивану Шарич, поделил 2-8 места (итоговое седьмое), что дало ему возможность решить одну из главных задач этого соревнования — войти в число первых 23 игроков, которые попадают в число участников Кубка Мира.
Отметим выступление нашего 15-летнего гроссмейстера Кирилла Шевченко, с 7,5 очками разделил 9-32 места, однако сокращен коэффициент Бухгольца не дал ему возможности попасть в розыгрыш Кубка Мира.
С 7-ю очками финишировали еще четверо наших земляков — Василий Иванчук стал 36-м, Владимир Онищук 40-м, Руслан Пономарев 45-м, а Мартин Кравцов 46-м.
Заметим, что общее количество участников континентального первенства составляла 304 игрока, среди которых 135 гроссмейстеров и 57 международных мастеров из 34 стран.