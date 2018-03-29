Украинский шахматист пробился в топ-10 ЧЕ и отобрался на Кубок мира

Результаты большинства украинских шахматистов не прибавили положительных эмоций их болельщикам. Только Антон Коробов, который с 8 очками в 11-ти турах, уступив лишь пол-очка победителю нынешнего чемпионата хорвату Ивану Шарич, поделил 2-8 места (итоговое седьмое), что дало ему возможность решить одну из главных задач этого соревнования — войти в число первых 23 игроков, которые попадают в число участников Кубка Мира.

Отметим выступление нашего 15-летнего гроссмейстера Кирилла Шевченко, с 7,5 очками разделил 9-32 места, однако сокращен коэффициент Бухгольца не дал ему возможности попасть в розыгрыш Кубка Мира.

С 7-ю очками финишировали еще четверо наших земляков — Василий Иванчук стал 36-м, Владимир Онищук 40-м, Руслан Пономарев 45-м, а Мартин Кравцов 46-м.

Заметим, что общее количество участников континентального первенства составляла 304 игрока, среди которых 135 гроссмейстеров и 57 международных мастеров из 34 стран.